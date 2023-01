Usa: polemiche sulla governatrice di New York Hochul per messa al bando fornelli a gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice democratica di New York, Kathy Hochul, è al centro di contestazioni e polemiche per aver promosso e apposto la firma a un piano che mette al bando i fornelli a gas negli edifici di residenziali di nuova costruzione a partire dal 2025, e in quelli commerciali dal 2028. Hochul ha giustificato il provvedimento come una misura tesa a ridurre le emissioni inquinanti, ma contro la governatrice si sono schierati, oltre alla minoranza repubblicana all'Assemblea statale, anche numerose associazioni di cittadini e ristoratori. Le polemiche si sono intensificate negli ultimi giorni, quando sul web sono circolate diverse fotografie, reperite dai social media della governatrice, in cui Hochul cucina su fornelli e griglie a gas, sia nella sua residenza ufficiale sia nella sua abitazione privata. "Se eliminare gli elettrodomestici e gli impianti di riscaldamento a gas naturale non è una priorità per l'elite politica, non vedo perché debba esserlo per la classe media e le famiglie di New York", ha accusato il leader dei deputati repubblicani di New York, William Barclay. (Was)