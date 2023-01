© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi primo giorno in visita in Algeria: al centro dei colloqui l’energia e un rapporto bilaterale che si estende sempre di più in tutti i campi. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Il Mediterraneo ci unisce. Ringrazio il primo ministro algerino Aimen Benabderrahmane per la calorosa accoglienza e il fruttuoso incontro”, aggiunge Meloni. (Rin)