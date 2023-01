Business news: Cile, Fmi, attività economica “si sta rapidamente raffreddando”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una ripresa “impressionante” dalla pandemia di Covid-19, l’economia del Cile sta attraversando “una transizione necessaria verso una crescita sostenibile in un contesto esterno difficile” e l’attività economica “si sta rapidamente raffreddando”. Questa la valutazione del Fondo monetario internazionale (Fmi), in un comunicato pubblicato al termine delle consultazioni periodiche col Paese sudamericano. L’inflazione sembra aver raggiunto il picco in agosto e il disavanzo delle partite correnti rimane elevato, osserva l’Fmi, riconoscendo che l’attuazione di politiche orientate alla correzione degli squilibri macroeconomici accumulatisi durante la pandemia sta proseguendo e che la risposta di politica monetaria della Banca centrale è stata “vigorosa”. (Res)