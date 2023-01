Business news: Argentina-Brasile, ministro Economia Massa, annunceremo avvio negoziati per valuta comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile e l'Argentina questa settimana annunceranno l’avvio delle attività preparatorie per l'adozione di una valuta comune, una misura che potrebbe portare alla nascita del secondo blocco valutario più grande al mondo. Lo ha detto al quotidiano “Financial Times” il ministro dell'Economia argentino Sergio Massa. Le due principali economie del Sud America discuteranno il piano in un vertice a Buenos Aires questa settimana e inviteranno altre nazioni latinoamericane ad aderire. Adotteremo "la decisione di iniziare a studiare i parametri necessari per una moneta comune, che comprenderà tutto, dalle questioni fiscali alla dimensione dell'economia e al ruolo delle banche centrali", ha affermato Massa. "Dovrebbe essere uno studio dei meccanismi per l'integrazione commerciale", ha aggiunto il ministro. “Non voglio creare false aspettative (...) è il primo passo di una lunga strada che l'America Latina deve percorrere”, ha spiegato Massa. "Sono l'Argentina e il Brasile che invitano il resto della regione", ha detto il ministro argentino. (Res)