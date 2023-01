Business news: Messico, progetto con Usa e Canada per quantificare le riserve regionali di litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico, Canada e Stati Uniti hanno avviato un progetto congiunto per quantificare le riserve regionali di litio. Lo ha detto in un’intervista al quotidiano messicano “Milenio” il sottosegretario di stato Usa per l’emisfero occidentale Brian Nichols. "Stiamo lavorando insieme per esplorare i minerali critici che abbiamo in Nord America, che alimenteranno la prossima generazione di batterie", ha affermato. "Questa è una grande opportunità per il Messico di formare parte integrante di una struttura high-tech regionale”. Nichols ha aggiunto che nel rispetto della sovranità del Messico, Washington è disposta ad offrire l'esperienza dell'iniziativa privata statunitense per rendere più economica la produzione di litio attraverso una tecnologia specializzata. (Res)