Ucraina: Crosetto, assurdo fare pressioni sulla Germania sui Leopard

22 luglio 2021

- “Trovo assurdo che le altre nazioni facciano pressioni sulla Germania” sull’invio dei Leopard all’Ucraina. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a “Che tempo che fa”. “Ogni Paese è autonomo e quella eletta in Germania era stata eletta per tagliare le spese per la difesa, trovandosi in una situazione completamente diversa”, ha detto Crosestto. "Credo che alla fine la Germania arriverà a prendere le decisioni necessarie", ha aggiunto il ministro. (Res)