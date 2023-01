Messina Denaro: Crosetto, non c'è stata alcuna trattativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è stata alcuna trattativa per arrivare all’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a “Che tempo che fa”. “Qualcuno ha parlato di trattativa, di ergastolo ostativo ma questo governo sta agendo” in tutt’altra maniera, ha detto Crosetto. (Res)