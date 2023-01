Governo: Crosetto, Meloni vuole aiutare l'Italia a crescere, ha ben chiara la linea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni vuole aiutare l’Italia a crescere, creando lavoro ed eliminando le diseguaglianze. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a “Che tempo che fa”. “E’ una destra che si è evoluta”, ha aggiunto il ministro. “Quanto è servita la credibilità di Meloni con Ungheria e Polonia per sbloccare alcune materie ferme in Europa da un anno e mezzo”, ha spiegato Crosetto. “Questo governo a livello internazionale e nazionale sta facendo cose importante. Poi può aver fatto qualche scivolone? Sì. Ma la linea è unica e credo che il presidente del Consiglio abbia ben chiara la linea e stia tenendo le redini in mano”, ha concluso Crosetto. (Res)