Business news: Venezuela, Usa estende licenza che proteggere raffineria Citgo dai creditori

- Gli Stati Uniti hanno esteso di tre mesi una licenza che protegge la raffineria petrolifera di proprietà venezuelana Citgo, di base negli Stati Uniti, dagli obbligazionisti che cercano di sequestrare i suoi beni per recuperare circa 900 milioni di dollari di debiti. Lo rende noto il Dipartimento del Tesoro in un comunicato, in cui estende la licenza fino al 20 aprile. La misura impedisce agli obbligazionisti di intraprendere azioni legali per rivalersi sulla filiale della compagnia petrolifera Pdvsa. La Citgo è uno degli attivi più importanti del Venezuela all’estero. La raffineria è sotto il controllo del cosiddetto governo ad interim, la cui guida è di recente passata dal leader di opposizione Juan Guaidò a tre oppositrici in esilio. (Res)