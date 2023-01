Ucraina: Crosetto, con mobilitazione russa ora si rafforzeranno scontri di terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evoluzione attuale del conflitto in Ucraina era prevedibile da quando il presidente russo Vladimir Putin ha avviato la mobilitazione di 300 mila uomini: presto si rafforzeranno gli scontri di terra. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a “Che tempo che fa”. “Putin aveva intesa di continuare quello che aveva iniziato quasi un anno fa e non era riuscito a portare a temine. Quello che ci si aspetta è un aumento degli scontri via terra”, ha detto Crosetto. “Di fronte a ciò è cambiata la richiesta dell’Ucraina”, ha spiegato il ministro e ora “chiede aiuto” per scongiurare questo attacco terrestre. (Res)