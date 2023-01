Ucraina: Crosetto, Italia non ha costruito fronte antirusso, aiuta Paese invaso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia non ha costruito un fronte antirusso ma sta aiutando un Paese invaso come l’Ucraina. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a “Che tempo che fa”. “Lo abbiamo fatto con la consapevolezza delle scelte di questo tipo”, ha detto Crosetto. Il ministro degli Esteri russo Sergej “Lavrov non ha torto quando dice che l’Italia non costruisce barriere”, e per questo è stata “una scelta difficile”. “Useremo la stima che questa nazionae si è guadagnata nei secoli per costruire il tavolo cui far sedere i contendenti ma nel frattempo il giudizio nei confronti della Russia è duro e inequivocabile”, ha detto Crosetto. (Res)