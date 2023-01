© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, nell'ambito delle iniziative previste nel Piano Gelo di Roma Capitale, visita la nuova tensostruttura per accogliere le persone senza dimora. Appuntamento all'interno della Città dell'Altra Economia (fronte Cafè Boario), ingresso in Largo Dino Frisullo snc. (Ore 10:30).- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa all'inaugurazione della Palestra della Legalità – Opera Don Giustino alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi. Via Carlo Tranfo 28/30, Roma. (Ore 13:30).- L'assessora alle Politiche sociali e alla Salute, Barbara Funari, nell'ambito delle iniziative previste nel Piano Gelo di Roma Capitale, visita la nuova tensostruttura per accogliere le persone senza dimora. Appuntamento all'interno della Città dell'Altra Economia (fronte Cafè Boario), ingresso in Largo Dino Frisullo snc. (Ore 10:30). (Rer)