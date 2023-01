Mafia: Crosetto, omertà dipende anche dalla paura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L’omertà che aiuta i mafiosi può dipendere da molti motivi: “perché collaboro con i mafiosi o per paura. In Italia ci sono zone in cui esiste la paura”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a “Che tempo che fa”. “Se venissero a minacciare la nostra famiglia quanti di noi sarebbero coraggiosi? La zona grigia mostra che queste organizzazioni sono potenti perché esercitano nei territori una pressione non superabile”, ha detto Crosetto. (Res)