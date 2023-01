Autonomia: Crosetto, disegno legge favorisce la competitività del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge sulle autonomie differenziate del ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli non toglie risorse ad alcuna regione ma vuole favorire la competitività del Sud. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a “Che tempo che fa”. “Ho la sensazione che molti non abbiano letto il disegno di legge”, ha detto Crosetto. “Questo Paese esce dalle difficoltà che ha se inizia a costruire ricchezza e a crescere: chi può aumentare la ricchezza è il Sud”, ha detto il ministro “C’è una parte che non è cresciuta, dove mancano gli investimenti. quella è la parte che puoi aiutarci a crescere, se lo faremo in modo serio”, ha affermato Crosetto. (Res)