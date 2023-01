Difesa: Meloni a militari Nave Carabiniere, con vostri sacrifici rendete nostra nazione più libera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Avete scelto di fare un lavoro che comporta molti sacrifici: perché non è un lavoro”: lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando all'equipaggio della Nave della Marina Militare italiana Carabiniere in occasione della visita bilaterale in Algeria. “Quei sacrifici si fanno solo quando c’è una forte motivazione a rinunciare a tanto, certe volte a tutto”, ha detto Meloni. “Voi dipendete da quello che amate, per questo con i tanti sacrifici che fate voi dimostrate cosa sia la libertà e rendete la vostra nazione più libera”, ha detto Meloni.(Rin)