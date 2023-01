Difesa: Meloni, se Italia è nazione credibile e forte è grazie a vostro sacrificio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se l'Italia è la nazione ricercata, credibile, forte che il mondo riconosce è soprattutto grazie al vostro sacrificio, alla vostra professionalità, alla vostra umanità, alla vostra testa alta”: lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando all'equipaggio della Nave della Marina Militare italiana Carabiniere in occasione della visita bilaterale in Algeria. Per questo motivo, ha detto Meloni, “la patria deve dirvi grazie perché è consapevole delle scelte che avete fatto e delle ragioni per le quali avete fatto quelle scelte. Noi le chiamiamo missioni per questo. C'è una differenza tra una missione e un compito ed è il valore profondo, intrinseco che si dà a quell'incarico. Credo che questo valga la pena di ricordarlo, di esaltarlo e anche di avere l'umiltà per chi guida una nazione di non mancare mai di dire grazie”, ha detto Meloni. (Rin)