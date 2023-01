Lombardia 2023: Foggetta (SI), Sardone non venga a parlarci di estremismo per visita Majorino al Leoncavallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sardone soffre di una terribile malattia politica, la mancanza di argomenti. Ad ogni campagna elettorale ripropone le stesse modalità diffamatorie basate sul nulla. Lo ha fatto con me lo scorso giugno quando muoveva la marionetta Di Stefano, prova a farlo oggi di nuovo con il candidato alla Regione delle forze progressiste Pierfrancesco Majorino". Così Michele Foggetta, consigliere comunale di Sinistra Italiana a Sesto San Giovanni, interviene in merito alle polemiche sollevate dalla destra milanese sulla presenza di Majorino a un evento, domani sera, al centro sociale Leoncavallo. "Non venga a parlare lei di estremismi e cattive frequentazioni - prosegue Foggetta, rivolgendosi ancora a Silvia Sardone - quando con Claudio D'Amico, loro candidato a Sesto, hanno dimostrato di frequentare gente con rapporti ben più estremi, non ci parli lei di Centri Sociali quando con loro al Governo Sesto ha vissuto lo scempio di un evento organizzato dal centro sociale fascista Casapound. Ci parli invece lei della Sanità Pubblica annichilita da Fontana e Moratti, ci parli del lavoro indegno fatto da Aler, ci parli di Regione Lombardia se ne sa qualcosa". (Com)