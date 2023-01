© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla presentazione degli appuntamenti organizzati in occasione del Giorno della Memoria.Palazzo Marino, Sala dell'Orologio, Piazza della Scala, 2 (ore 14:30)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2 (ore 16:30)VARIEIl Candidato alla Presidenza di Regione Lombardia per Pd e M5s Pierfrancesco Majorino partecipa all’incontro “Quali servizi per gli anziani nella Lombardia di domani?” organizzato dal Partito Democratico. Partecipano Carlo Borghetti, Patrizia Toia e Carmela Rozza.Circolo Arci Bellezza, via Bellezza, 16/A (ore 9:30)Incontro sul tema "La filiera dell'aerospazio, difesa e sicurezza in Lombardia" organizzato da Assolombarda, Confindustria Lombardia e Leonardo, in collaborazione con Lombardia Aerospace Cluster. Partecipano il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, il presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella, l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, e presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana (il cui arrivo è previsto per le 11:15). Partecipano anche Alessandra Lanza (senior partner Prometeia), Giacinto Carullo (chief procurement & supply chain officer Leonardo), Giorgio Barba Navaretti (Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi, Università Statale di Milano), Gianpiero Cutillo (managing director Divisione Elicotteri Leonardo) e Alessandro Franzoni (amministratore delegato Logic).Sede Assolombarda, via Pantano, 9 (ore 10:30)Conferenza stampa di presentazione della Lista Noi Moderati – Rinascimento Sgarbi in corsa per le elezioni regionali della Lombardia. È presente Maurizio Lupi, capo politico di Noi Moderati.sede della Provincia di Pavia, Piazza Italia, 2 (ore 11:30)Mariastella Gelmini e Ivan Scalfarotto presentano la squadra milanese del Terzo Polo, in campo per le elezioni regionali. Sono presenti Lisa Noja, Carmine Pacente, Elisabetta Strada, Gianmarco Senna, Francesco Ascioti e tutti i candidati.Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 12)Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili.Camera di commercio diu Milano, via Meravigli 9/b (ore 14)Il candidato alla presidenza della Lombardia per Pd e M5s, Pierfrancesco Majorino, è al teatro Litta per l'incontro con i candidati alla Presidenza della Regione Lombardia promosso da Legacoop, Confcooperative e AGCI.Teatro Litta Corso Magenta, 24 (ore 14:30)“L’evoluzione dell'organo amministrativo tra sostenibilità e trasformazione digitale”, presentazione del rapporto della Giunta Assonime.Intesa Sanpaolo, Piazza Belgioso, 1 (ore 15)La candidata alla presidenza della Lombardia, Letizia Moratti, è al teatro Litta per l'incontro con i candidati alla Presidenza della Regione Lombardia promosso da Legacoop, Confcooperative e AGCI.Teatro LittaCorso Magenta, 24 (ore 15:30)Appuntamento del ciclo "Invito alla Scala" con il gruppo dei Virtuosi del Teatro alla Scala che, diretti da Filippo Arlia, eseguono un programma intitolato "Inedita-mente Cilea", dedicato al versante strumentale, poco noto, della produzione di Francesco Cilea: il Canto dell'Amore per soli e orchestra d'archi, la Suite in mi magg. per violino e orchestra - solista Massimo Quarta - e l'inedita Piccola Suite per orchestra, insieme al Concerto in re magg. per violoncello e orchestra di Leonardo Leo nella revisione e orchestrazione di Cilea.Teatro alla Scala, via Filodrammatici, 2 (ore 16)Il presidente della Lombardia e candidato alla presidenza della Regione per il centrodestra, Attilio Fontana, è al teatro Litta per l'incontro con i candidati alla Presidenza della Regione Lombardia promosso da Legacoop, Confcooperative e AGCI.Teatro Litta, Corso Magenta, 24 (ore 16:30)Confindustria Varese presenta il Social Progress Index Varese, il primo indice per misurare e progettare lo sviluppo sociale di una provincia italiana.Liuc – Università Cattaneo, Piazza Soldini, 5, Castellanza/Va (ore 17)Il presidente della Lombardia e candidato alla presidenza della Regione per il centrodestra, Attilio Fontana, visita il Museo Adì per il progetto FiliPiazza Compasso d'Oro, 1 (ore 18)Assemblea straordinaria convocata dal Sindacato milanese dei gestori carburanti Confcommercio sulla mobilitazione della categoria per organizzare le modalità dello sciopero - in programma dalle ore 19 di martedì 24 gennaio fino alle ore 19 di giovedì 26 gennaio – indetto a livello nazionale da Figisc/Anisa Confcommercio con le altre associazioni di settore.Sede di Confcommercio Milano, sala Turismo, corso Venezia, 47 (ore 20:30)(Rem)