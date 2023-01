Usa: stampa, Jeff Zients sarà prossimo capo di gabinetto della Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo capo di gabinetto della Casa Bianca sarà Jeff Zients. Lo scrive il quotidiano “The Washington Post”, lo stesso che ha annunciato le imminenti dimissioni dell’attuale capo di gabinetto, Ron Klain. La testata aveva precedentemente ipotizzato una rosa di nomi comprendente anche la consigliera Anita Dunn e Steve Ricchetti, già capo di gabinetto di Joe Biden durante il suo mandato da vicepresidente di Barack Obama. Zients ha coordinato la risposta del governo federale alla pandemia di Covid-19 e la campagna di vaccinazione. Klain dovrebbe dimettersi dopo il discorso presidenziale sullo Stato dell’Unione, in programma per il prossimo 7 febbraio. (Was)