Credito: “Financial Times”, l’Ad di Unicredit Orcel ha tagliato i costi per i consulenti

- Andrea Orcel, amministratore delegato di UniCredit, ha dimezzato le spese per i consulenti esterni da quando ha assunto la carica, tagliandolo di almeno 75 milioni di euro come parte della sua strategia aggressiva per ridurre i costi. È quanto riferiscono fonti del quotidiano britannico “Financial Times”, secondo cui la banca italiana ha pagato più di 150 milioni di euro all'anno a consulenti esterni sino a quando Orcel è entrato in carica nell'aprile 2021 e questa spesa è stata ridotta di oltre la metà. Le riduzioni più consistenti sono state le commissioni pagate a una varietà di banche di investimento e società di consulenza come McKinsey e Bcg per consulenze operative e strategiche, che sono state ridotte del 75 per cento solo nell'ultimo anno.(Rel)