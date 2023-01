Messina Denaro: Crosetto, suo arresto tassello fondamentale in lotta fra bene e male

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro tassello fondamentale nella lotta fra il bene e il male. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a “Che tempo che fa”. “Il ministro della Difesa ha un telefono con dei pulsanti che ti collegano direttamente con i vertici militari. quando ha chiamato il comandante Luzi pensavo che fosse una chiamata di routine e invece Luzi, con voce commossa, mi ha detto: ‘abbiamo catturato Messina Denaro’. Poi ho chiuso il telefono e ho scritto un messaggio al presidente del Consiglio. Ero commosso e soddisfatto ma non per il governo, per lo Stato”, ha detto Crosetto. “E’ un altro tassello fondamentale nella lotta fra il bene e il male”, ha aggiunto. (Res)