Quirinale: Mattarella concede grazia parziale a ex guardia giurata che uccise ladro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto che concede la grazia parziale a Crocifisso Martina, ex guardia giurata che sta scontando una condanna definitiva a 14 anni di reclusione per l'omicidio di Marco Tedesco, ucciso nel 2007 nel corso di un tentativo di rapina. La grazia parziale consentirà a Martina, detenuto nel carcere di Matera, di lasciare il carcere nel 2026 invece che nel 2033, ottenendo così uno sconto di pena di sette anni. Martina intervenne nel corso di una rapina in una stazione di servizio a Trepuzzi, in provincia di Lecce. (Rin)