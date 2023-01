Egitto-Italia: Tajani, c’è grande voglia di presenza italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Egitto c’è una grande voglia di Italia, la stessa che ho riscontrato in Turchia e in Tunisia. C’è voglia di una presenza italiana per il nostro know-how e per il nostro modo di fare. Lo ha dichiarato alla stampa il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della sua visita al Cairo intrapresa ieri sera e che oggi l’ha visto impegnato in colloqui anche con il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e l’omologo Sameh Shoukry. “Gli obiettivi principali sono immigrazione ed energia. Con gli egiziani abbiamo parlato anche della questione libica che è fondamentale”, ha affermato Tajani, precisando: “Questo non ci fa dimenticare di arrivare alla verità sulla vicenda Regeni. Anzi lo stesso Al Sisi ha iniziato il suo intervento parlando della vicenda Regeni e affermando che vogliono togliere tutti gli ostacoli esistenti nel dialogo e nelle relazioni tra Italia ed Egitto”. “Direi che tutto l’incontro è stato molto positivo. Abbiamo deciso di organizzare dei Business Forum per avere una maggiore presenza italiana in questo Paese”, ha continuato, aggiungendo: “Vogliamo che ci sia una diplomazia economica che possa anche aiutare la presenza dell’Italia”. (segue) (Cae)