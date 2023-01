Egitto-Italia: Tajani, c’è grande voglia di presenza italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C’è anche voglia di cultura italiana, di ricerca”, ha poi affermato Tajani, facendo riferimento al desiderio del Cairo di aprire un’università italiana nel Paese. Il ministro ha inoltre menzionato il suo incontro con il grande imam di Al Azhar, spiegando di aver avuto una buona impressione anche in questo caso circa la considerazione dei cristiani copti nel Paese nordafricano. Al Sisi, ha aggiunto, “li considera tutti egiziani, anche se di religione diversa”. “I cittadini sono tutti cittadini con uguali diritti”, hanno affermato sia l’imam sia il presidente egiziano, secondo quanto riferito da Tajani. “Poi ho incontrato tutte le realtà imprenditoriali italiane, che hanno espresso grande soddisfazione per la presenza del governo”, ha aggiunto Tajani, precisando: “L'internazionalizzazione delle imprese è fondamentale perché significa lavoro e benessere”. “La nostra presenza e il nostro lavoro è finalizzato innanzitutto a garantire stabilità. Lavoriamo con un'azione diplomatica, politica imprenditoriale perché tutti questi Paesi diventino Paesi più stabili”, ha affermato il ministro, parlando anche dell'avvio di "una stagione di collaborazione per far sì che si possano raggiungere alcuni obiettivi importanti". (Cae)