- Nulla si può "escludere" in merito all'invio di carri armati francesi Leclerc in Ucraina. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante una conferenza stampa a Parigi al fianco del cancelliere tedesco Olaf Scholz in occasione del sessantesimo anniversario del Trattato dell'Eliseo. (segue) (Frp)