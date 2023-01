Ucraina: Scholz su invio Leopard, agiremo in stretto coordinamento con alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha sempre agito in stretto coordinamento con amici e alleati e continuerà a farlo. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz nel corso di una conferenza stampa a Parigi al fianco del presidente francese Emmanuel Macron in occasione del sessantesimo anniversario del Trattato dell’Eliseo. Scholz ha così risposto a una domanda relativa all’invio dei carri armati Leopard 2 in Ucraina. "Il modo abbiamo agito in passato è sempre strettamente coordinato con i nostri amici e alleati e continueremo ad agire in base alla situazione concreta", ha detto Scholz. (Frp)