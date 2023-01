Sri Lanka: stampa, consenso Cina a ristrutturazione debito potrebbe essere annunciato a breve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Sri Lanka potrebbe ottenere presto la garanzia della Cina necessaria a sbloccare un finanziamento di 2,9 miliardi di dollari dal Fondo monetario internazionale (Fmi), concordato in via preliminare a settembre. Lo riferiscono diversi media indiani, sottolineando che l’India ha già comunicato al Fondo il suo sostegno al processo di ristrutturazione del debito del Paese insulare il 16 gennaio, pochi giorni prima della visita del ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar, a Colombo. Per ottenere il prestito dell’Fmi, lo Sri Lanka necessita del consenso dei suoi principali creditori, tra i quali oltre alla Cina e all’India c’è il Giappone. Secondo uno studio pubblicato dalla China Africa Research Initiative (Cari) il 30 novembre e realizzato in collaborazione con la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, lo Sri Lanka doveva a creditori cinesi 7,4 miliardi di dollari, quasi un quinto del suo debito estero complessivo, alla fine dello scorso anno. La Export-Import Bank of China (EximBank) e la China Development Bank sono i due principali creditori cinesi, rispettivamente per 4,3 miliardi di dollari e tre miliardi di dollari.(Inn)