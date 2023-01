© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto è un riferimento per il pluralismo e il dialogo interreligioso. Lo scrive su Twitter il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando l'incontro con il grande imam di Al Azhar Aḥmad al Tayeb, svoltosi nell'ambito della sua visita in Egitto. "L'Italia è in prima linea per la tutela della libertà di credo", ha aggiunto Tajani. (Cae)