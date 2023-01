Ucraina: generale norvegese, 180 mila russi morti o feriti da inizio guerra, 100 mila gli ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quasi un anno di scontri, la guerra in Ucraina ha fatto quasi 180 mila morti o feriti tra le file dell'esercito russo, e 100 mila per quanto concerne la parte ucraina, senza contare i 30 mila civili uccisi. Sono le stime fornite oggi dal capo di Stato maggiore della Norvegia, Eirik Kristoffersen, in un'intervista all’emittente “TV2”. "Le perdite russe stanno iniziando ad avvicinarsi a circa 180 mila militari morti o feriti", ha detto il Kristoffersen senza specificare l'origine di queste cifre. "Le perdite ucraine sono probabilmente superiori a 100 mila fra morti e feriti. Inoltre l'Ucraina ha circa 30 mila civili morti in questa terribile guerra", ha aggiunto il generale norvegese. (Sts)