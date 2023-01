Egitto-Italia: Tajani al Cairo parla di Libia e migranti senza tralasciare il caso Regeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è appena conclusa la visita del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in Egitto, giunta dopo le recenti visite in Turchia e Tunisia e dopo il viaggio in Italia del ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, nell'ambito della sua partecipazione ai Med Dialogues organizzati a Roma nel dicembre scorso. Diversi i temi affrontati da Tajani con le personalità egiziane e del mondo arabo incontrate dalla serata di ieri, dalla lotta all’immigrazione irregolare, alla crisi in Libia, passando per energia, guerra in Ucraina e sicurezza alimentare. L’attenzione è stata rivolta anche ai casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki, sebbene su quest’ultimo il ministro abbia fatto sapere che è “la giustizia egiziana che decide”. Ad ogni modo, i segnali ricevuti dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e dall’omologo Shoukry sono stati positivi. “Non c’è stata nessuna reticenza” da parte del Cairo, ha dichiarato Tajani durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo egiziano, aggiungendo: “Ho chiesto ancora collaborazione da parte egiziana. Sia il presidente sia il ministro degli Esteri mi hanno assicurato la volontà dell'Egitto di rimuovere gli ostacoli che possono creare problemi”. “Il problema è stato sollevato dal presidente stesso, il quale mi ha detto che è intenzione dell'Egitto risolvere il problema e togliere tutti gli ostacoli a una sempre più proficua collaborazione tra i nostri Paesi”, ha aggiunto. (segue) (Cae)