Egitto-Italia: Tajani al Cairo parla di Libia e migranti senza tralasciare il caso Regeni (2)

- Nella serata di ieri, Tajani è stato ricevuto dal segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, con cui ha “discusso di questioni relative alla stabilità nella regione araba, prime fra tutte quella palestinese e la cooperazione tra Europa e mondo arabo", secondo quanto affermato su Twitter da Aboul Gheit, aggiungendo: "L'Italia svolge un ruolo rilevante nel Mediterraneo e non vedo l'ora di rafforzare le nostre relazioni". Questa mattina, invece, il ministro si è recato in visita alla cattedrale copta e alla chiesa copta di San Pietro, dove nel dicembre 2016 un attentato terroristico provocò la morte di 29 individui e il ferimento di altri 47. Sempre in mattinata, il vicepresidente del Consiglio è stato ricevuto dal presidente Abdel Fattah al Sisi. Nell’occasione, ha fatto sapere lo stesso Tajani, le parti hanno discusso di “sicurezza energetica, cooperazione economica e stabilità nel Mediterraneo, soprattutto in Libia, anche per contrastare l'immigrazione irregolare”. La crisi libica è stata un tema centrale anche nei colloqui con l’omologo Shoukry. “Dobbiamo avere una soluzione della crisi libica”, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio durante la conferenza stampa congiunta, continuando: “Noi vogliamo che si arrivi ad una accordo fra le parti per avere elezioni parlamentari e l'elezione del presidente della Repubblica. L'Egitto è un Paese molto importante con il quale confrontarci per trovare i giusti e positivi risultati in Libia”. “La soluzione al problema libico è anche parte della soluzione del problema della immigrazione illegale” ha poi riferito Tajani, aggiungendo: “Sappiamo l'azione che svolge l’Egitto, che blocca partenze di migranti, ma poi magari ci sono persone che si muovono illegalmente”. “Ho ribadito che per noi è importante fare accordi. Siamo disponibili ad avere più migranti legali, anche provenienti dall'Egitto”, ha continuato il ministro. (segue) (Cae)