Egitto-Italia: Tajani al Cairo parla di Libia e migranti senza tralasciare il caso Regeni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nei colloqui di oggi ci siamo soffermati a lungo sulle questioni economiche e sulla possibilità di collaborare in tutti i settori, sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista industriale e dal punto di vista agricolo”, ha fatto sapere il vicepresidente del Consiglio. Nel pomeriggio, invece, Tajani ha assistito alla firma di un memorandum di intesa tra il GKSD Investment Holding/Gruppo San Donato e il ministero della Salute egiziano per la gestione di uno dei principali istituti sanitari locali, l’ospedale Sheikh Zayed del Cairo. “Sono qui per rafforzare la cooperazione tra Egitto e Italia in tutti i settori”, ha dichiarato il ministro nel corso del suo intervento, definendo l’intesa raggiunta “molto importante” per l’Italia, l’Egitto e per la salute del popolo egiziano, auspicando che possa “spianare la strada a molti altri accordi in futuro”. “Salvaguardare la salute dei cittadini è una priorità in tutti i Paesi e vogliamo esportare il nostro know how per rafforzare la vostra organizzazione e la vostra rete per sostenere il popolo egiziano”, ha affermato il ministro, facendo sapere che Roma e Il Cairo sono intenzionate ad organizzare “un Business forum per rafforzare la cooperazione anche tra imprenditori”. Infine, Tajani ha incontrato il grande imam di Al Azhar Aḥmad al Tayeb. “L'Egitto è un riferimento per il pluralismo e il dialogo interreligioso”, ha scritto il ministro su Twitter commentando l'incontro. "L'Italia è in prima linea per la tutela della libertà di credo", ha aggiunto Tajani. (segue) (Cae)