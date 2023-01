Egitto-Italia: Tajani al Cairo parla di Libia e migranti senza tralasciare il caso Regeni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivolgendosi ai giornalisti, Tajani ha sottolineato che “c’è una grande voglia di Italia anche in Egitto”, mentre l’Italia vuole porsi come “interlocutore attivo” con tutti i Paesi del Mediterraneo, “in grado di affrontare i problemi, affinché possa essere incoraggiata la crescita economica e si possa risolvere il problema migratorio e quello energetico”. L’Italia vanta una vasta presenza di imprese in Egitto. In primis, si segnala Eni che nel 2015 ha effettuato la più grande scoperta di gas mai realizzata in Egitto e nel Mar Mediterraneo, ovvero il giacimento di Zohr, all'interno della concessione Shorouk, a circa 190 chilometri a nord della città di Port Said. Il 13 aprile scorso Eni ed Egas hanno firmato un accordo quadro per massimizzare la produzione di gas e le esportazioni di Gnl e il 25 agosto il Governo ha assegnato in prima approvazione a Egas ed Eni l’area di ricerca offshore di idrocarburi el Arish. Di recente, a inizio gennaio, Eni ha annunciato una nuova importante scoperta di gas nel pozzo esplorativo Nargis-1, nella concessione “Nargis Offshore Area”, nel Mar Mediterraneo orientale, al largo dell'Egitto. Il pozzo Nargis-1, perforato in 309 m d'acqua dalla nave di perforazione Stena Forth, ha incontrato circa 61 m di arenarie del Miocene e dell'Oligocene contenenti gas. La scoperta potrà essere sviluppata sfruttando la vicinanza alle infrastrutture Eni esistenti. (Cae)