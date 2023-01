© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina è un test per la politica estera del presidente Joe Biden dopo l’Afghanistan. Lo ha detto il presidente di Fincantieri, Claudio Graziano, a “Mezz’ora in più” su Rai3. “Perdere dal punto di vista politico un confronto sull’Ucraina non sarebbe una buona cosa”, ha detto Graziano. (Res)