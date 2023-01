Lazio 2023: Tiero (Fd'I), inaugurato comitato elettorale a Sezze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato al Consiglio regionale del Lazio, Enrico Tiero di Fd'I ha inaugurato oggi il comitato elettorale a Sezze, Latina. Nel corso dell'evento Tiero ha sottolineato: "A mio giudizio è importante creare luoghi di incontro come questi, per condividere idee e progettualità assieme a tante persone che hanno a cuore gli stessi valori - spiega in una nota - siamo consapevoli che per troppo tempo le porte della politica amministrativa sono rimaste distanti dai bisogni reali delle persone, dalle necessità concrete del nostro territorio. Garantisco che metterò al servizio del territorio tutta la mia esperienza e la capacità amministrativa". (Com)