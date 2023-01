Ucraina: Graziano (Fincantieri), numero Leopard che potrebbero essere forniti sarà ridotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei Leopard 2 che potrebbero essere forniti all’Ucraina sarà ridotto. Lo ha detto il presidente di Fincantieri, Claudio Graziano, a “Mezz’ora in più” su Rai3. “Il Regno Unito ha detto che invierà 16 carri armati Challenger 2, e ha inviato degli elicotteri. Ciascuno da quello che può ed è disponibile. Ma l’arsenale convenzionale europeo non è stato alimentato. Durante la guerra fredda l’arsenale era molto più pieno, ma negli ultimi vent’anni la Russia non è stata percepita come una minaccia”, ha spiegato il generale. “Gli ucraini devono avere i sistemi d’arma per arrivare alla pace e per arrivare alla pace devi essere armato sino a non perdere”, ha concluso il generale. (Res)