Lombardia 2023: Sorrentino e Valcepina (Fd'I), Majorino al Leoncavallo è offesa per i commercianti onesti della zona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al netto delle valutazioni politiche che se ne potrebbero trarre, l'annunciata presenza domani sera al Centro Sociale Leoncavallo del candidato presidente di Regione Lombardia per il centrosinistra Pierfrancesco Majorino è un'offesa per tutti i commercianti onesti della zona che pagano le tasse". Lo scrive in una nota Carlo Sorrentino, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Municipio 2 e candidato consigliere alle elezioni regionali. "Per motivi professionali conosco bene i commercianti e quanti fanno impresa nei dintorni dell'immobile occupato abusivamente dove si recherà l'ex Assessore al Welfare del Comune di Milano – continua Sorrentino – e comprendo l'impatto psicologico ed economico che subiscono nell'essere discriminati dalle istituzioni che consentono la concorrenza sleale di un'attività che, al contrario di loro, non emette scontrini o fatture né paga le tasse. Senza dimenticare tutti i cittadini costretti a trascorrere notti insonni quando nella struttura si svolgono concerti che durano fino al mattino". "'Diamo un calcio alle destre. A cena con Majorino'. Titolo e sede dell'iniziativa incarnano alla perfezione il modello di Lombardia che la sinistra desidera: una terra di nessuno dove regna l'intolleranza verso l'avversario politico e gli amici sono esentati da qualsiasi regola. La scelta del Leoncavallo dimostra ancora una volta che a sinistra ci si erge a paladini della legalità, ma si chiudono entrambi gli occhi se a violarla sono quelli che li sostengono. Il contrario di ciò che ha reso grande la nostra regione. Il contrario di ciò che i lombardi vogliono", aggiunge Chiara Valcepina, consigliere di FdI a Palazzo Marino e candidata alle elezioni regionali. (Com)