Usa: Biden a 50 anni da sentenza su aborto, continuerò lotta per diritto di scelta delle donne

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a 50 anni dalla sentenza Roe versus Wade (22 gennaio 1973) sull’aborto, ha promesso che continuerà “a lottare per proteggere il diritto di scelta di una donna”. Lo si legge in un comunicato della Casa Bianca. “Oggi, invece di commemorare il 50mo anniversario della decisione della Corte Suprema nel caso Roe versus Wade, prendiamo atto che l’anno scorso la Corte Suprema ha tolto un diritto costituzionale al popolo americano”, ha dichiarato il presidente, riferendosi al pronunciamento del 24 giugno 2022 della Corte (Dobbs versus Jackson Women’s Health Organization), di segno opposto a quello del 1973. (segue) (Was)