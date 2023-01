Usa: Biden a 50 anni da sentenza su aborto, continuerò lotta per diritto di scelta delle donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dalla decisione della Corte Suprema, gli americani, più e più volte, hanno fatto sentire la loro voce: le donne dovrebbero essere in grado di prendere queste decisioni profondamente personali libere da interferenze politiche”, ha ricordato Biden. “I repubblicani al Congresso e in tutto il Paese continuano a spingere per un divieto nazionale di aborto, per criminalizzare medici e infermieri e per rendere più difficile l’accesso alla contraccezione. È pericoloso, estremo e fuori dal mondo”, ha poi affermato. Infine, il presidente ha esortato il Congresso a “ripristinare le protezioni di Roe versus. Wade nella legge federale”, poiché è “l’unico modo per garantire pienamente il diritto di una donna di scegliere in ogni Stato”. (segue) (Was)