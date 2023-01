Usa: Biden a 50 anni da sentenza su aborto, continuerò lotta per diritto di scelta delle donne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca, inoltre, riferisce che oggi la vicepresidente Kamala Harris, in Florida, presenterà un memorandum sull’impegno dell’amministrazione per proteggere l’accesso all’aborto, compreso quello farmacologico. Due i punti fondamentali: il segretario per la salute e i servizi umani, in consultazione con il procuratore generale e il segretario per la sicurezza interna, valuteranno nuove linee guida per la prescrizione, la distribuzione e l’accesso legali al mifepristone, uno steroide sintetico utilizzato come farmaco per l’aborto chimico; gli stessi dipartimenti prenderanno in considerazione nuove azioni per proteggere e salvaguardare la sicurezza delle pazienti che accedono all’assistenza sanitaria per l’aborto legale. (Was)