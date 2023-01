Egitto-Italia: Tajani assiste a firma accordo tra gruppo San Donato e ministero Salute egiziano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha assistito oggi alla firma di un memorandum di intesa tra il GKSD Investment Holding/Gruppo San Donato e il ministero della Salute egiziano per la gestione di uno dei principali istituti sanitari locali, l’ospedale Sheikh Zayed del Cairo. “Sono qui per rafforzare la cooperazione tra Egitto e Italia in tutti i settori”, ha dichiarato il ministro nel corso del suo intervento, definendo l’intesa raggiunta “molto importante” per l’Italia, l’Egitto e per la salute del popolo egiziano, auspicando che possa “spianare la strada a molti altri accordi in futuro”. “Salvaguardare la salute dei cittadini è una priorità in tutti i Paesi e vogliamo esportare il nostro know how per rafforzare la vostra organizzazione e la vostra rete per sostenere il popolo egiziano”, ha affermato il ministro. “Noi italiani siamo orgogliosi del nostro know how e miriamo a fare di più”, ha continuato. “Organizzeremo nei prossimi mesi, tramite le nostre ambasciate, un Business forum per rafforzare la cooperazione anche tra imprenditori”, ha fatto sapere Tajani, aggiungendo: “In futuro vogliamo diventare uno snodo importante per l’energia nel Mar Mediterraneo. Per questo la cooperazione con voi è fondamentale”. “Vogliamo impegnarci molto non solo in Egitto ma in tutto il continente. L’Africa per noi è una priorità così come lo è la stabilità del Mediterraneo”, ha anche affermato. “Lasciare l’Africa nelle mani della Cina è un errore. Sarebbe meglio avere più italiani e più europei, ma se c’è una gara allora vogliamo competere e vogliamo farlo con voi”, ha concluso il ministro.(Cae)