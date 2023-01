Ucraina: rimosso dall'incarico viceministro accusato di appropriazione indebita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro per lo Sviluppo delle comunità, i territori e le infrastrutture ucraino Vasil Lozynskii è stato rimosso dall’incarico in quanto sospettato di appropriazione indebita. È quanto riferito su Telegram dal primo ministro ucraino, Denys Shmyhal. "Il consiglio dei ministri dell'Ucraina ordina la rimozione dall’incarico di V.M. Lozynskii da viceministro per lo Sviluppo delle comunità, dei territori e delle infrastrutture dell'Ucraina", ha dichiarato Shmyhal. Ieri l'Ufficio nazionale anticorruzione ucraino (Nabu) ha arrestato Vasyl Lozynskii con l'accusa di appropriazione indebita. In carica da maggio 2020, Lozynskii “ha ricevuto 400 mila dollari per facilitare la conclusione di contratti per l'acquisto di apparecchiature e generatori a prezzi gonfiati”, si legge nel comunicato stampa del Nabu. (Kiu)