- "Majorino vuole portare i centri sociali al governo della Regione, non lo possiamo permettere". Così scrive su facebook il presidente uscente e candidato per il centrodesra per la presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la presenza, domani, del suo avversario di centrosinistra Pierfrancesco Majorino a un evento organizzato dal Leoncavallo, noto centro sociale milanese. (Rem)