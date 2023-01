Lombardia 2023: Farina (Avs), Majorino al Leoncavallo? Non è campagna elettorale senza polemica destre sui centri sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è davvero campagna elettorale senza la polemica delle destre sui centri sociali, spazi pubblici autogestiti che producono cultura, pratiche di welfare collaborativo, accoglienza e integrazione". Lo afferma in una nota Daniela Farina, candidato alle prossime Regionali con Alleanza Verdi Sinistra. "Reazioni alquanto scomposte, oltre che anacronistiche, che dimostrano ancora una volta che queste persone parlano di questi spazi senza minimamente conoscerli. Bene invece la visita di Pierfrancesco Majorino, che potrà vedere e ascoltare cosa rappresenta il Leoncavallo", aggiunge. (Com)