Grecia: allarme bomba su volo Ryanair arrivato dalla Polonia (2)

- L'aereo, che è stato scortato da due caccia F-16 dell'aeronautica militare greca - come da protocollo -, stando a quanto si apprende trasportava più di 150 passeggeri. Secondo quanto riferito dalla polizia greca, l'aereo è atterrato in un'area separata dell'aeroporto, indicata dalle autorità greche, lontano dal resto dei velivoli attualmente presenti presso lo scalo ateniese. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le forze di polizia. Secondo quanto riferito, inizialmente verranno controllati tutti i passeggeri, che sbarcheranno uno per uno e senza i loro bagagli, e successivamente verranno controllati tutte i settori dell'aeromobile e i bagagli caricati a bordo. (Gra)