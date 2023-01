Lombardia 2023: Majorino, su senzatetto Regione deve aiutare comuni e terzo settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia deve aiutare i comuni a gestire i piani per i senzatetto e non lasciare soli i comuni e il terzo settore. Lo ha affermato Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra e del M5s alla presidenza della Lombardia, commentando la morte di un senzatetto avvenuta la notte scorsa nel sottopasso Mortirolo a Milano. "Ci sono risorse importanti che può mettere in campo - ha sottolineato il candidato Dem - e azioni anche di coordinamento tra enti locali in modo tale che i piani per i senzatetto riguardino più città per evitare che tutta la responsabilità gravi solo su alcuni grandi centri. Infine c’è un grande tema che è quello dell’assistenza sanitaria perché se noi siamo più efficaci sul piano della capacità di affrontare alcune patologie, alcune problematiche riguardanti la salute per persone senzatetto possiamo fare veramente delle cose importanti. Non dimentichiamoci poi che una Regione che ha 15mila case di proprietà regionale vuote è una Regione che non aiuta le persone senza casa". (Rem)