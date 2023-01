Libia: premier designato Bashagha ringrazia i Paesi assenti all’incontro della Lega araba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ringraziamo i Paesi arabi e islamici, guidati dalla Repubblica araba d'Egitto, dal regno dell'Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi Uniti e dal segretariato generale della Lega Araba per il “loro rifiuto a partecipare allo spettacolo che il governo uscente ha messo in atto per affermare che è l'entità riconosciuta a livello internazionale”. Lo ha affermato su Twitter il primo ministro designato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk, Fathi Bashagha, con riferimento a un incontro preparatorio alla 158ma sessione ordinaria del Consiglio dei ministri della Lega araba organizzato oggi a Tripoli. “Chiedo ai nostri fratelli arabi di sostenere l'unità del Paese, la riconciliazione tra i libici e un accordo intra-libico che porti all’esistenza di un'autorità eletta che rappresenti la volontà del popolo libico”, ha continuato Bashagha, aggiungendo: “Invito inoltre i nostri vicini dell’Algeria e della Tunisia a riconsiderare la loro politica estera nei confronti della Libia e a non lasciarsi trascinare dai capricci di un governo il cui mandato legale e amministrativo è scaduto, in base a quanto stabilito dalla Dichiarazione costituzionale e dall’accordo politico”. (segue) (Lit)