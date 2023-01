Libia: premier designato Bashagha ringrazia i Paesi assenti all’incontro della Lega araba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dal portale di informazione libico “Al Wasat” all’incontro di oggi hanno preso parte delegati di Algeria, Tunisia, Qatar, Oman, Sudan, Territori palestinesi e isole Comore. Assente invece il segretario della Lega araba Ahmed Aboul Gheit mentre ha partecipato l’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Abouylane Bathily. Nel suo discorso all'apertura dei lavori, la ministra degli Esteri del Governo di unità nazionale della Libia (Gun) ha ringraziato i partecipanti, tra cui la Tunisia e l’Algeria rappresentate dai capi della diplomazia Othman Jerandi e Ramtane Lamamra, per il sostegno offerto alla Libia e il ruolo svolto all’interno della Lega araba. L’incontro di oggi, ha sottolineato Mangoush parlando di una riunione “consultiva informale”, si è tenuto “nonostante le sfide” e gli inviti a boicottarlo e mostra la volontà di ripristinare la fiducia dei popoli nella “azione araba congiunta”. "C'è chi non desidera che Tripoli ospiti un incontro consultivo arabo, la cui durata non supera le ore”, ha poi fatto notare Mangoush con riferimento alle notizie trapelate nei giorni scorsi che hanno fatto temere un rinvio dell’incontro, e ribadendo la volontà della Libia di esercitare i propri diritti all’interno della Lega araba. (segue) (Lit)