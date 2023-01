Libia: premier designato Bashagha ringrazia i Paesi assenti all’incontro della Lega araba (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settembre 2022, era stata la delegazione egiziana guidata dal ministro degli Esteri, Sameh Shoukry, a lasciare l’aula dove si svolgeva una riunione ministeriale araba presso la sede del segretariato generale al Cairo, quando Najla el Mangoush, la titolare della diplomazia del governo libico uscente, era stata chiamata a presiedere i lavori dell'assemblea. Nell'occasione, Il Cairo aveva fatto sapere che il gesto mirava a mostrare la propria opposizione a un governo, il Gun, non più "legittimo". L’Egitto è il Paese arabo che forse più di tutti sostiene l’esecutivo libico “parallelo” con sede nell’est, il Governo di stabilità nazionale guidato da Fathi Bashagha. L’esecutivo del premier uscente, Abdulhamid Dabaiba, avrebbe dovuto dimettersi dopo le elezioni inizialmente previste a dicembre 2021, ma è rimasto in carica per il disbrigo degli affari correnti nonostante le richieste di dimissioni del Parlamento con sede nella città orientale di Tobruk. (Lit)