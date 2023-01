Lazio 2023: Silvestroni (Fd'I), con Rocca Regione avrà cambio di passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidatura del centrodestra unito di Francesco Rocca "è una designazione autorevole che darà alla Regione Lazio una guida competente, prestigiosa e di grande esperienza". Lo afferma in una nota il senatore e presidente provinciale di Fd'I di Roma e provincia, Marco Silvestroni. "Per Fratelli d’Italia i cittadini di questa Regione, dopo anni di illusioni, speranze vanificate e sberleffi politici, avranno un interlocutore capace di ascoltare e fare. Il Lazio merita una svolta sulla sanità perché le liste d’attese sono infinite e gli utenti sono costretti a recarsi presso strutture private o presso altre regioni per effettuare visite. Il Lazio - aggiunge - è molto indietro anche per quanto riguarda le infrastrutture. Ci sono opere di importanza strategica che ancora devono essere realizzate. Serve anche uno snellimento della burocrazia perchè le persone e le aziende a volte convivono con troppi cavilli e regole che fanno dilatare i tempi. E’ indispensabile un cambio di passo. Con Rocca presidente della Regione Lazio lo avremo". (Com)